"Морска администрация" поиска от собственика на "Кайрос" 270 371 евро за изтеглянето му

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
У нас
Агенцията вече е връчила нотариална покана на българския агент на корабособственика чрез ЧСИ

"Морска администрация" поиска от корабособственика на “Кайрос” да възстанови 270 371 евро за операцията по изтегляне на кораба.

Морска администрация е поискала от собственика на танкера “Кайрос”, който беше блокиран край Ахтопол, възстановяване на всички разходи, направени от държавата за изтеглянето на плавателния съд.

Агенцията вече е връчила нотариална покана на българския агент на корабособственика чрез частен съдебен изпълнител.

В срок до 12 януари 2026 г. корабособственикът следва да възстанови на държавата сумата от 270 371 евро.

Средствата включват пълния размер на разходите, извършени от държавата за операцията по извеждане на „Кайрос“ от бреговете на Ахтопол до Бургаския залив.

Припомняме, че на 12 декември миналата година правителството отпусна 1,2 млн. лева за изтеглянето на кораба до безопасно място.

В операцията, проведена на 15 декември 2025 г., участваха три влекача и специализиран генератор, необходим за задействане на хидравличната система и повдигането на котвата на кораба. Всички действия по обезопасяване и буксировка на танкера бяха извършени под постоянния контрол на ИА “Морска администрация”.

