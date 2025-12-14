Катер с генератор пристигна при танкера "Кайрос" за възстановяване на котвената система

Катер със захранващ генератор пристигна в Ахтопол, като с негова помощ се правят опити да бъде възстановена хидравликата на танкера "Кайрос". Това е специален авариен морски генератор с мощност 150 kW. Целта е да бъде възстановена работата на котвеното устройство.

Един от най-големите риболовни траулери у нас – 25-метровият кораб РК-37 от състава на "Черноморски риболов – Бургас", транспортира морския генератор до танкера "Кайрос".

Техническият екип вече е на борда на танкера. В операцията участват общо 16 души, които в момента работят по възстановяване на електрозахранването и работата на лявата котва.

Паралелно с това днес трябва да бъдат подготвени и укрепени местата, към които ще бъдат закачени въжетата или стоманените проволки от влекачите. Именно с тях корабът ще бъде теглен утре към Бургаския залив. Очаква се днешната операция да приключи в късния следобед, преди стъмване.

Живко Петров, директор на ИА “Морска администрация”: “Подвеждат се около 120 метра кабели, които от кораба трябва да се изтеглят горе до авариралия генератор на кораба. Подава се след това напрежение и дано да имаме успех да възстановим хидравликата. Планът са днес е да извършим всички тези тестове, да възстановим и лявата котва като резерва. Дясната да бъде подготвена за вдигане.”

Димитър Иванов, бивш капитан: “Всичко се реши по най-добрия начин. Дано да бъде успешно извеждането му до безопасно място. Това е 80-хилядитонен танкер, той е с много тежко корито, хваща го вятъра. Котвата не е сигурно дали ще издържи на прибоя. Петък, събота някъде ще започне влошаване на времето. Дано дотогава операцията да приключи.”

При успешно завършване на дейностите, утре рано сутринта три влекача ще пристигнат край Ахтопол и ще провлачат кораба към Бургаския залив. Най-големият риск е, ако днес не бъде възстановено захранването и хидравликата. Тогава ще се премине към втори вариант, при който трябва да се мобилизират още ресурси – плаващ кран и водолази, които да вдигнат котвата.

