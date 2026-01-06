В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа

Силна виелица и обилен сняг оставиха без ток 100 населени места в Южна Румъния.

Приблизително 23 000 потребители са засегнати, а екипи работят за отстраняване на повредите. Румънските власти препоръчват да се избягва пътуване, освен в крайни случаи.

Можество полети бяха отменени или отложени на летище „Никола Тесла“ в Белград заради силния снеговалеж и ниските температури. Електрозахранването в 50 села в Сърбия беше прекъснато.

Снегът предизвика транспортен хаос и в Нидерландия. Над 700 полета бяха отменени на летището в Амстердам. Застудяването се очаква да продължи до края на седмицата.

Петима души загинаха при катастрофи заради поледици във Франция. В 26 департамента е обявен оранжев код за лошо време.