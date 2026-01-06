В капана на лошото време: Транспортен хаос в Нидерландия

Нидерландия продължава да е в капана на лошото време. Над 700 полета бяха отменени вчера от летището в Амстердам. Много полети бяха пренасочени към други държави.

Снегът предизвика транспортен хаос в страната. Много влакове спряха да се движат. Придвижването по пътищата също е затруднено, заради заледяването.

Летищните власти в Нидерландия предупреждават, че и през следващите дни вероятно ще има отменени полети. Прогнозата е, че застудяването ще се задържи до края на седмицата, като се очакват нови снеговалежи, придружени с ветрове.