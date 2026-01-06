Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес

От днес у нас започва да функционира Системата за влизане и излизане в Европейския съюз. Тя ще заработи на 9 гранични пункта по границите ни с Турция, Сърбия и Северна Македония.

В европейската система ще се записват данните на граждани на държави извън Европейския съюз, които пътуват с цел краткосрочен престой, при преминаване през външните граници на държавите членки.

При проверките ще се събира биографична информация и снемане на биометрични данни на лицата, които искат преминат през съответния граничния пункт.

Целта e да спомогне за предотвратяване на незаконна имиграция и повишаване на сигурността в Шенгенското пространство.