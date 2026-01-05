Установена е самоличността на всички ранени при пожара в Кран Монтана

Установена е самоличността на всички 116 ранени при пожар в швейцарския курорт Кран Монтана в Новогодишната нощ. Разпознаването при някои случаи е било затруднено от силните изгаряния. 83 от поне 12 националности остават в болница, включително хора в критично състояние.

Срещу семейната двойка, собственици на фаталното заведение е започнало разследване за убийство поради небрежност. Разпознати са и всички 40 жертви, половината от тях са под 18 години. В курорта е разрешена консумация на алкохол за лица над 16. Скиори отдадоха последна почит на жертвите с формация на сърце на заснежената писта. Кадрите не се нуждаят от коментар.