Установена е самоличността на всички ранени при пожара в Кран Монтана

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 00:55 мин.
По света
83 от поне 12 националности остават в болница, включително хора в критично състояние

собствениците бара кран монтана твърдят всичко вътре било нормите
Установена е самоличността на всички 116 ранени при пожар в швейцарския курорт Кран Монтана в Новогодишната нощ. Разпознаването при някои случаи е било затруднено от силните изгаряния. 83 от поне 12 националности остават в болница, включително хора в критично състояние.

Срещу семейната двойка, собственици на фаталното заведение е започнало разследване за убийство поради небрежност. Разпознати са и всички 40 жертви, половината от тях са под 18 години. В курорта е разрешена консумация на алкохол за лица над 16. Скиори отдадоха последна почит на жертвите с формация на сърце на заснежената писта. Кадрите не се нуждаят от коментар.

#трагедия в Кран Монтана #Кран Монтана #Швейцария

