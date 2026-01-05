Арменската общност посреща Бъдни вечер. Във всички храмове у нас се проведоха богослужения и бяха осветени нарове, традиционен символ на благоденствието, надеждата и единството. В навечерието на Рождество Христово арменците в Пловдив се събраха в апостолическия храм „Сурп Кеворк“.

Според легендите нарът съдържа 365 зрънца, по едно за всеки ден от годината. След края на службата децата по традиция носят частица от свещения огън по домовете на арменците в Пловдив.

А утре арменската църква ще отбележи с тържествени служби едновременно Рождество Христово и Богоявление.