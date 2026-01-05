БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер -...
Чете се за: 05:47 мин.
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

Арменската общност посреща Бъдни вечер

Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Арменската общност посреща Бъдни вечер. Във всички храмове у нас се проведоха богослужения и бяха осветени нарове, традиционен символ на благоденствието, надеждата и единството. В навечерието на Рождество Христово арменците в Пловдив се събраха в апостолическия храм „Сурп Кеворк“.

Според легендите нарът съдържа 365 зрънца, по едно за всеки ден от годината. След края на службата децата по традиция носят частица от свещения огън по домовете на арменците в Пловдив.

А утре арменската църква ще отбележи с тържествени служби едновременно Рождество Христово и Богоявление.

Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините? Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
Бедстваща сърна получи втори шанс за живот Бедстваща сърна получи втори шанс за живот
Чете се за: 02:37 мин.
Първи работен ден в новата валута: Как протича преходът към евро? Първи работен ден в новата валута: Как протича преходът към евро?
Чете се за: 04:12 мин.
Протест в София срещу действията на САЩ във Венецуела и съдебното преследване на президента Мадуро Протест в София срещу действията на САЩ във Венецуела и съдебното преследване на президента Мадуро
Чете се за: 00:52 мин.
Протест във Варна в памет на две прегазени на тротоара жени дни преди Коледа Протест във Варна в памет на две прегазени на тротоара жени дни преди Коледа
Чете се за: 03:27 мин.

Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Български футбол
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм „Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
