Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?

Венецуелската опозиция в изгнание се готви за дълъг и сложен преход за демокрация. Това заяви специално за "По света и у нас" Мануел Гарсия - бивш депутат от опозицията, избягал от родината си заради смъртни заплахи след президентските избори през 2024 година, спечелени от Едмундо Гонзалес и нобеловата лауреатка за мир Мария Корина Мачадо.

Мануел Гарсия живееше в изгнание в Мадрид, но веднага след операцията на американските спецчасти се завърна в района на Карибите. Очевидно е, че венецуелската вицепрезидентка Делси Родригез е човекът, който предаде Мадуро на американците, твърди Мануел Гарсия.

С венецуелския опозиционер разговаря Тоня Димитрова, а утре може да видите цялото интервю в предаването "Светът и ние".

Мануел Гарсия е депутат от опозиционната партия "Народна воля". След изборите през 2024 година, когато Николас Мадуро открадна победата на опозицията, получава смъртни заплахи и е принуден да избяга в изгнание в Мадрид, където е най-многобройната опозиционна общност от Венецуела в Европа. Новината за залавянето на Мадуро посреща без изненада.

Мануел Гарсия - венецуелски опозиционер: "Ние смятахме, че това така или иначе ще се случи, но не знаехме в кой момент. Всички ние, които от години се борим за Венецуела знаехме, че нещата ще свършат така, защото наркодиктатурата на Мадуро се опитваше да сключва сделки, да имитира диалог само, за да печели време и да остане на власт."

Още вчера Мануел се завръща обратно в Латинска Америка, не разкрива в коя държава в Карибите се намира, но поддържа контакт с хората от родния му щат Арагуа.

Мануел Гарсия - венецуелски опозиционер: "Щатът Арагуа е много специфичен, защото най-опасната криминална организация в Латинска Америка, която поддържаше Мадуро, е именно от този щат. Има неща, които правим в момента и не мога публично да коментирам, защото ще попречи на стратегията ни. Има много хора, с които съм установил контакт и напипваме пулса на този преход, за да не ни постигне съдбата на Николас Мадуро. Трябва да организираме цялата народна воля, за да може преходът към демокрация да се осъществи във всеки един от щатовете."

Мария Корина Мачадо е естественият лидер на Венецуела, казва Мануел, макар американският президент Доналд Тръмп да заяви, че тя няма подкрепа в страната си.

БНТ: Разочарован ли сте от Тръмп, който обяви, че Мария Корина Мачадо няма подкрепа? Мануел Гарсия - венецуелски опозиционер: "Президентът Тръмп търси в момента сили, с които да разглоби и разруши тази мафиотска структура, която беше изградена, за да се премине към сложния преходен преход. Във Венецуела има много въоръжени групи, с които Мачадо ще се сблъска. Затова беше взето такова хирургично решение - да се изведе Мадуро от собствения му дом, една абсолютно чиста операция, да бъде отвлечен един международен мафиот и така да се изпрати послание към останалите."

Мануел очаква вицепрезидентът Делси Родригез да изпълнява всичко, което Вашингтон нарежда.

Мануел Гарсия - венецуелски опозиционер: "Делси Родригез не е лоялна и към себе си, тя показа, че е лоялна само към собствените си интереси. Очевидно е, че именно Делси е лицето, което предаде Мадуро на американското правосъдие. Явно е, че има военни играчи, които допринесоха за това. Делси Родригез е готова да направи всичко, което поиска от нея американското правителство, за да остане на свобода и да си осигури в бъдеще изгнание в чужбина при пълни гаранции."

Мануел Гарсия отхвърля критиките за незаконността на американската операция, не смята и за колониализъм изявленията на Доналд Тръмп, че Вашингтон ще управлява Венецуела и, че ще поеме контрол върху петролната индустрия. За него сегашната ситуация дава нов хоризонт - за демократизация и върховенство на правото във Венецуела.