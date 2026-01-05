БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

Протест в София срещу действията на САЩ във Венецуела и съдебното преследване на президента Мадуро

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Демонстранти осъдиха действията на Тръмп и призоваха за зачитане на международното право пред паметника на Симон Боливар

Протест в София срещу действията на САЩ във Венецуела и съдебното преследване на президента Мадуро
Протест срещу действията на САЩ във Венецуела и залавянето на президента Мадуро се проведе пред паметника на националния герой на Венецуела Симон Боливар в София.

Организатори са Асоциацията за приятелство България - Венецуела и Асоциацията за приятелство България - Куба.

Хората осъдиха действията на Тръмп във латиноамериканската държава и призоваха за зачитане на международното право.

Н. Пр. Мариета Гарсия Хордан, посланик на Куба в България: "Кубинското правителство категорично осъжда тези действия и призовава за спазване на международното право и за преустановяване на заплахите, които поставят в опасност мира в района на Латинска Америка."

#Доналд Тръмп #Венецуела #протест

Първи работен ден в новата валута: Как протича преходът към евро?
Първи работен ден в новата валута: Как протича преходът към евро?
Протест във Варна в памет на две прегазени на тротоара жени дни преди Коледа Протест във Варна в памет на две прегазени на тротоара жени дни преди Коледа
Чете се за: 03:27 мин.
Сменяме левовете в евро и в пощите - 2230 станции в странната обменят валутата безплатно Сменяме левовете в евро и в пощите - 2230 станции в странната обменят валутата безплатно
Чете се за: 03:22 мин.
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски 14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Чете се за: 02:40 мин.
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца за 2025 г. София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца за 2025 г.
Чете се за: 03:50 мин.
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Чете се за: 03:47 мин.

Гори склад за батерии в Хасково
Гори склад за батерии в Хасково
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Български футбол
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се изправя пред съда Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се изправя пред съда
Чете се за: 04:32 мин.
По света
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски 14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Сменяме левовете в евро и в пощите - 2230 станции в странната...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Съветът за сигурност на ООН се събира на спешна среща заради...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
