Протест в София срещу действията на САЩ във Венецуела и съдебното преследване на президента Мадуро

Протест срещу действията на САЩ във Венецуела и залавянето на президента Мадуро се проведе пред паметника на националния герой на Венецуела Симон Боливар в София.

Организатори са Асоциацията за приятелство България - Венецуела и Асоциацията за приятелство България - Куба.

Хората осъдиха действията на Тръмп във латиноамериканската държава и призоваха за зачитане на международното право.