Протест в София срещу действията на САЩ във Венецуела и съдебното преследване на президента Мадуро

Демонстранти осъдиха действията на Тръмп и призоваха за зачитане на международното право пред паметника на Симон Боливар
Протест срещу действията на САЩ във Венецуела и залавянето на президента Мадуро се проведе пред паметника на националния герой на Венецуела Симон Боливар в София.
Организатори са Асоциацията за приятелство България - Венецуела и Асоциацията за приятелство България - Куба.
Хората осъдиха действията на Тръмп във латиноамериканската държава и призоваха за зачитане на международното право.
Н. Пр. Мариета Гарсия Хордан, посланик на Куба в България: "Кубинското правителство категорично осъжда тези действия и призовава за спазване на международното право и за преустановяване на заплахите, които поставят в опасност мира в района на Латинска Америка."