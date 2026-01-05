Как да разпознаваме евробанкнотите?

С какви евробанкноти ще се разплащаме и как да ги разпознаваме? Специално пред камерата на БНТ застана главният касиер на БНБ Стефан Цветков.

Смарагдовозелено. Това е елементът, по който най-лесно можете да разпознаете истинската евробанкнота. Той присъства на всички банкноти, независимо от техния основен цвят и номинал, разказва главният касиер на БНБ. При накланяне цветът се променя от смарагдовозелено към тъмно синьо, което е много трудно за подправяне.

Банкнотите от серия „Европа“, които ще са основно в обращение у нас, имат по-наситен цвят от първата серия, отпечатана през 2002 г. На светлина банкнотите показват вграден воден знак с образа на богинята Европа, която присъства и в холограмната лента. Виждат се също номиналната стойност и основното изображение.

Надписът ЕВРО на български и инициалите на ЕЦБ на кирилица са други специфични елементи, които присъстват на евробанкнотите. Експертите от БНБ съветват какво да правим, когато се съмняваме в истинността им.

Стефан Цветков - главен касиер на БНБ: „Винаги казваме пипни, наклони и погледни. Какво правим, когато пипаме една банкнота? Прокарваме през хартията, разбира се усещаме нейния звук. Разбира се, тя е от памук и затова лесно се чува нейният звук. Типичен за памучна хартия. Усеща се релеф.“

При съмнение за фалшива банкнота, не я задържайте и не я връщайте в обращение. Свържете се с 112 или отидете до най-близкото полицейско управление.

Евробанкнотите се произвеждат от 11 печатници в Европа, а евромонетите се секат от всяка страна членка на еврозоната. А българските в момента се отсичат от Монетния двор и този на Словакия.