ИЗВЕСТИЯ

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Новините 05.01.2026 г.

Деца
Акценти за деня:

ЕВРОТО

Първи учебен и работен ден с еврото в България

Днес в България е първият работен и учебен ден с еврото. Новата валута вече се използва и в училищните столове, лавки и при други плащания, свързани с учебния процес. Цените са показани както в левове, така и в евро.

Как да разпознаваме евробанкнотите?

С какви евробанкноти ще се разплащаме и как да ги разпознаваме? Специално пред камерата на БНТ застана главният касиер на БНБ Стефан Цветков.

СВЯТ

Доналд Тръмп заплаши Венецуела с втора военна операция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Венецуела с втора военна операция, ако правителството не сътрудничи на Вашингтон да „оправи страната“. Тръмп отправи заплахи и към лидерите на съюзниците на Венецуела – Колумбия, Мексико и Куба.

Десет души признати за виновни за обиди срещу съпругата на френския президент

Десет души са признати за виновни за разпространяване на фалшиви и обидни изказвания в интернет срещу Брижит Макрон, съпругата на френския президент Еманюел Макрон. Твърдели без основание, че тя е транссексуална и правили злонамерени коментари относно възрастовата ѝ разлика с президента.

ОЩЕ ОТ СТРАНАТА

Новият български сериал „Мамник“ стартира в четвъртък

Най-новият български сериал „Мамник“ стартира на 8 януари, четвъртък, по БНТ 1 от 21:00 ч. Сюжетът е криминална мистерия с трилър елементи и загадъчна любовна история, вдъхновена от едноименния бестселър на писателя Васил Попов.

Десетки контрабандни гекони и тарантули намериха дом в лицензиран терариум

Единственият лицензиран терариум у нас, който се намира в хасковското село Минерални бани, се оказа приемен дом на 100 гекона и над 240 бебета тарантули, заловени на „Капитан Андреево“ при опит да бъдат пренесени в Турция. Влечугите и паяците, вече пораснали, станаха официално собственост на терариума.

СПОРТ

България се сбогува с великия треньор Димитър Пенев

Българският спорт си взе последно сбогом с легендарния Димитър Пенев. Треньор №1 на 20-ти век си отиде от този свят на 80-годишна възраст, оставяйки ярка следа в българския футбол. Поклонението се състоя на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

България играе със Сърбия в квалификациите за Европейското първенство до 18 години

България ще се изправи срещу Сърбия тази вечер в квалификациите за Европейското първенство до 18 години. Мачът е от 21:30 ч. в Подгорица, Черна гора.

