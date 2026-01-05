БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

След Венецуела - Тръмп отново обърна поглед към Гренландия

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
"Достатъчно". Така премиерът на Гренландия реагира на подновените заплахи на Доналд Тръмп да анексира автономната датска територия. Йенс Фредерик Нилсен изрази готовност за диалог, но по подходящите канали и при зачитане на международното право. Европейските съюзници на Дания изтъкнаха, че бъдещето на арктическия остров трябва да бъде решавано от неговите жители и отхвърлиха подновените намерения на Тръмп да придобие Гренландия на фона на американската военна операция във Венецуела.

Американската военна операция във Венецуела и намерението на Доналд Тръмп да поеме управлението на латиноамериканската страна подновиха опасенията в Копенхаген, че автономната датска територия Гренландия е изправена пред аналогичен сценарий. Американският президент изрази желание да присъедини острова още при първия си мандат, а сега повтаря намерението си.

Доналд Тръмп президент на САЩ: "Просто казвам следното: Нуждаем се от Гренландия от гледна точка на националната сигурност. И Европейският съюз се нуждае да имаме Гренландия, и те го знаят."

Лидерът на Гренландия се обяви за край на натиска на Вашингтон.

Йенс-Фредерик Нилсен - премиер на Гренландия във Фейсбук: „Заплахите, натискът и разговорите за анексиране нямат място между приятели. Не се говори така с хора, които многократно са показвали отговорност, стабилност и лоялност.“

Евросъюзът заяви, че ще се придържа към универсалните си принципи.

Анита Хипер - говорител на ЕК:„ ЕС ще продължи да отстоява принципите на националния суверенитет, териториалната цялост и неприкосновеността на границите, както и Устава на ООН. Това са универсални принципи и ние няма да спрем да ги защитаваме.“

Германия изтъкна еднозначно, че Гренландия принадлежи на Дания. Външният министър Йохан Вадефул допусна и роля на НАТО при необходимост.

Йохан Вадефул - министър на външните работи на Германия: "Мога да кажа само, че Дания, както и Фарьорските острови са част от Кралство Дания. Дания е член на НАТО и Гренландия по принцип също трябва да бъде защитавана от НАТО. Ако има допълнителни изисквания за подсилване на отбраната на острова, ще трябва да ги обсъдим заедно в рамките на Алианса."

Подкрепа за суверенитета на Дания и Гренландия изразиха и Швеция, Норвегия, Финландия и Франция. "Не може да има промяна на границите чрез сила", изтъкна официален Париж. Британският премиер заяви, че никой друг освен Гренландия и Дания не трябва да решава бъдещето на острова.

Гренландия с население 57 хиляди жители разполага със значителни полезни изкопаеми и има стратегично местоположение. Вашингтон има своя военна база, а през декември Тръмп назначи свой специален пратеник в територията. През януари миналата година 85 процента от жителите на острова се обявиха против принадлежност към Съединените щати, подобен сценарий подкрепят едва 6 на сто.

