Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем

Собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов заяви, че е поставил пред тима задача за влизане в първите осем отбора в Първа лига за втората фаза на плейофите и тази цел не подлежи на коментар.

Стоянов каза още, че тази цел е напълно постижима предвид селекцията. Също така старши треньорът Станислав Генчев е получил всеки играч, който е пожелал.

Локомотив София започна зимната си подготовка с две нови попълнения, като цялата група е от 26 човека. След есенния дял в шампионата „железничарите“ са на 8-о място с 26 точки, с една пред следващия Ботев Враца.

„Надявам се новата 2026-а година да бъде по-успешна от предишната. С тази надежда живеем. Знаем какви футболисти привлякохме, каква подготовка следва и смятам, че това ще даде резултат. Целта е задължително място в първите осем. Задължително! Това не трябва да търпи никакъв коментар“, сподели той.

По отношение на селекцията и думите на Станислав Генчев, че трябва да бъдат осигурени още двама полеви състезатели, Стоянов заяви, че не трябва да има съмнение в това.

„Каквото са пожелали, всичко е подсигурено от наша страна. Няма отказ! Той преценява кой да вземе, кой е необходим, кой да освободи – и така. Абсолютно всичко е по негова преценка. Ние изобщо не се бъркаме в селекцията на отбора“, допълни Стоянов.

Бизнесменът разкри за кой мач от есенния дял на шампионата съжалява най-много.

„Естествено със Септември. Не можем да загубим точно тук от Септември, от такъв отбор, който мисля, че е доста под нашето ниво. Със Спартак Варна също изпуснахме. А и не коментирам дузпите, които не ни дадоха. Но това е. Да, играем по-добре на чужд терен, отколкото на собствен. Някакъв малък парадокс е това. Аз също нямам обяснение защо навън играехме по-добре извън дома“, каза още президентът на „червено-черните“.

Вижте цялото интервю във видеото.