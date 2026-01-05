БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Собственикът на Локомотив София напълно се доверява на преценката на старши треньора Станислав Генчев.

веселин стоянов целта задължително първите осем
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов заяви, че е поставил пред тима задача за влизане в първите осем отбора в Първа лига за втората фаза на плейофите и тази цел не подлежи на коментар.

Стоянов каза още, че тази цел е напълно постижима предвид селекцията. Също така старши треньорът Станислав Генчев е получил всеки играч, който е пожелал.

Локомотив София започна зимната си подготовка с две нови попълнения, като цялата група е от 26 човека. След есенния дял в шампионата „железничарите“ са на 8-о място с 26 точки, с една пред следващия Ботев Враца.

„Надявам се новата 2026-а година да бъде по-успешна от предишната. С тази надежда живеем. Знаем какви футболисти привлякохме, каква подготовка следва и смятам, че това ще даде резултат. Целта е задължително място в първите осем. Задължително! Това не трябва да търпи никакъв коментар“, сподели той.

По отношение на селекцията и думите на Станислав Генчев, че трябва да бъдат осигурени още двама полеви състезатели, Стоянов заяви, че не трябва да има съмнение в това.

„Каквото са пожелали, всичко е подсигурено от наша страна. Няма отказ! Той преценява кой да вземе, кой е необходим, кой да освободи – и така. Абсолютно всичко е по негова преценка. Ние изобщо не се бъркаме в селекцията на отбора“, допълни Стоянов.

Бизнесменът разкри за кой мач от есенния дял на шампионата съжалява най-много.

„Естествено със Септември. Не можем да загубим точно тук от Септември, от такъв отбор, който мисля, че е доста под нашето ниво. Със Спартак Варна също изпуснахме. А и не коментирам дузпите, които не ни дадоха. Но това е. Да, играем по-добре на чужд терен, отколкото на собствен. Някакъв малък парадокс е това. Аз също нямам обяснение защо навън играехме по-добре извън дома“, каза още президентът на „червено-черните“.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Локомотив София започна зимна подготовка с двама нови футболисти
Локомотив София започна зимна подготовка с двама нови футболисти
Хърватският десен бек Иван Лагунджич и централният защитник Никола...
Чете се за: 02:00 мин.
#Веселин Стоянов #Локомотив София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Видео

Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3 Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ