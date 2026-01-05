Иван Стоянов: Първото място е постижима цел

Имаме силите, отбора и играчите, заяви треньорът на ЦСКА 1948 на заминаване за Белек, където отборът ще проведе своя подготвителен лагер.
Иван Стоянов смята, че първото място в Първа лига е постижима цел за ЦСКА 1948. Отборът от Бистрица замина с група от 22 футболисти за Белек, където ще проведе подготвителния си лагер. В първата си контрола на турска земя тимът ще се изправи срещу Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов.
Пред БНТ старши треньорът на участника в родния елит отбеляза, че работата по селекцията не е приключила.
„Гледаме 2-3 играчи. В процес на разговори сме и се надяваме да се случат нещата.“
„Първото място в първенството е постижимо. Ние ще се борим до край. Имаме силите, отбора и играчите. От нас си зависи", лаконичен бе Стоянов.