Иван Стоянов: Първото място е постижима цел

Иван Стоянов смята, че първото място в Първа лига е постижима цел за ЦСКА 1948. Отборът от Бистрица замина с група от 22 футболисти за Белек, където ще проведе подготвителния си лагер. В първата си контрола на турска земя тимът ще се изправи срещу Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов.

Пред БНТ старши треньорът на участника в родния елит отбеляза, че работата по селекцията не е приключила.

„Гледаме 2-3 играчи. В процес на разговори сме и се надяваме да се случат нещата.“

„Първото място в първенството е постижимо. Ние ще се борим до край. Имаме силите, отбора и играчите. От нас си зависи", лаконичен бе Стоянов.