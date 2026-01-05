БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наталия Киселова: Димитър Пенев показа, че може да обединява

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Български футбол
Запази

Това е урок за всеки, заяви бившият председател на Народното събрание.

наталия киселова димитър пенев показа обединява
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Наталия Киселова също отдаде почит на Димитър Пенев, който напусна този свят преди дни на 80-годишна възраст. Бившият председател на Народното събрание говори пред журналисти по време на поклонението на легендарния треньор.

Тя е на мнение, че Пенев е показал, че може да обединява народа със своята работа.

Ще го запомня с шегите и с това, че вярваше, че винаги можем да се справим по-добре. Стадионът на 12 юли беше пълен, сега е тихо.

Аз мисля, че с работата си показа, че той може да обединява. Това е урок за всеки – с работата си да покажем, че можем да по-добри и заедно“, лаконична бе Киселова.

Свързани статии:

Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Най-усрещният български футболен треньорт си отиде от този свят на...
Чете се за: 06:22 мин.
#Димитър Пенев поклонение #доц. д-р Наталия Киселова #Димитър Пенев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Футбол

Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем
Чете се за: 02:37 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Иван Стоянов: Първото място е постижима цел Иван Стоянов: Първото място е постижима цел
Чете се за: 00:47 мин.
Атанас Фурнаджиев: Димитър Пенев беше фигура, която всички уважаваха и почитаха Атанас Фурнаджиев: Димитър Пенев беше фигура, която всички уважаваха и почитаха
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ