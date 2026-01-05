Наталия Киселова: Димитър Пенев показа, че може да обединява

Наталия Киселова също отдаде почит на Димитър Пенев, който напусна този свят преди дни на 80-годишна възраст. Бившият председател на Народното събрание говори пред журналисти по време на поклонението на легендарния треньор.

Тя е на мнение, че Пенев е показал, че може да обединява народа със своята работа.

„Ще го запомня с шегите и с това, че вярваше, че винаги можем да се справим по-добре. Стадионът на 12 юли беше пълен, сега е тихо.“

„Аз мисля, че с работата си показа, че той може да обединява. Това е урок за всеки – с работата си да покажем, че можем да по-добри и заедно“, лаконична бе Киселова.