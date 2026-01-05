Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото

Под 10% са нарушителите на правилата за преминаване към единната европейска валута след 1-ви януари. Това заяви за БНТ председателят на Координационния център за въвеждане на еврото Владимир Иванов. От Сдружението за модерна търговия призовават гражданите да пазаруват с карти в първите дни на новата година.

Преминаването към еврото става плавно и без трусове в първите дни на годината, увери Владимир Иванов.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за въвеждане на еврото: „В банките няма проблеми, в супермаркетите няма проблеми. Като цяло хората си влизат нормално с новата валута. Доста проверки извършихме – може би над 1000 от 1 януари, и проверките показват, че нарушителите са под 10% като цяло. Общо взето повечето от хората са в тон със закона, мирно и спокойно нещата вървят както трябва.“

И обясни в кои сектори са констатирани нарушенията.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за въвеждане на еврото: „Негативните прояви са доста малко. Може би в сферата на услугите са най-проблемни и то там, където са по-непублични, където са в по-малки размери. Големите публични субекти и в търговията с храни, и в търговията с други неща заложиха на репутацията и съответно никой не пипа ценовия механизъм.“

В преходния период е по-разумно гражданите да се разплащат с карти вместо с кеш, съветва изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: „Въпросът е тези 2–3 дни малко да се балансират плащанията, защото е нормално, когато 3–4 дни банковата система не е работила и не сте имали възможност да се презаредите с евро, сега в понеделник да имате примерно изчерпани наличности. Затова казвам, че 1–2 дни е хубаво да се наблегне на картовите трансакции, след това отново можем да минем към изчистването на кеша.“

И призова гражданите да не идват на касите с торби, пълни с монети, защото няма да бъдат приети.

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: „Единично плащане по закон трябва да бъде лимитирано до 50 монети. Това улеснява и вас, и касиерките, и малко по-бързо става обслужването, защото знаете, че имаше проблеми с едно огромно изсипване на монети на касите, особено през декември, което малко затормози работата.“

Според председателя на Координационния център за въвеждане на еврото няма нужда от допълнителни мерки за затягане на контрола.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за въвеждане на еврото: „Пазарът определя нещата. Пазарният механизъм работи добре и за сетен път доказва, че може би е един много добър регулатор. Това, което трябва да прави държавата, е да го опосредства и да не се получават изкривявания.“

От Координационния център за въвеждане на еврото припомнят, че санкциите за нарушения са от 5000 до 200 000 лева.