Иван Пешев: Отиде си една епоха, той беше емблема на българския футбол

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев присъства на поклонението пред тленните останки на легендата на българския футбол Димитър Пенев.

"За съжаление, както изпратихме старата година с Боян Радев, една от легендите на спорта, днес започваме новата година отново с неприятната новина, за кончината на легендата Димитър Пенев", каза Пешев.

"Отиде си не само човека Димитър Пенев, отиде си една епоха в българския спорт, не само в футбола. Той беше обединител на много поколения, емблема на българския футбол, просто човека Димитър Пенев", сподели министър Пешев.

