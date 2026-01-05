Мартин Петров: Отива си една епоха

Мартин Петров подчерта, че със смъртта на Димитър Пенев си отива една епоха. Бившият футболист, който игра под ръководството на легендарния треньор, не спести своите ласкави думи по негов адрес.

Пред БНТ Петров си спомни за добротата, която притежаваше Треньор №1 на 20-и век.

„Каквито и думи да кажа в момента за Димитър Пенев са малко. Всички го познаваме, отива си една епоха. Най-тъжното е, че си отива един добър ЧОВЕК. Това мога да споделя, добър и усмихнат човек. На никого не мислеше злото. Аз не познавам човек, който да има лоши чувства към него и дали го е мразел.“

„Трудно ми е да се сетя за най-топлия спомен с него, но знам, че винаги си ме наричаше Враца, когато ме виждаше. Говоря на първо четене. Имаме доста спортни спомени, но трябва да се сетя за тях на спокойствие“, сподели Петров.

