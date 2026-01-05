Божидар Искренов: Загубихме един много харизматичен човек

Загубихме един уникален човек, един много харизматичен човек, който е най-успешният треньор в България. Един много добър треньор, добър човек и много добър футболист, естествено. Но, винаги , за всичкото време, когато сме били заедно, никога не чух лоша дума за някои от моите колеги или по принцип. Винаги беше усмихнат. Това каза Божидар Искренов, който присъства на поклонението пред Димитър Пенев на Нац. стадион "Васил Левски".

"Да, загубихме един голям човек. Усмихнат винаги, много добродушен. Тъжен ден за България и за спорта като цяло", сподели още бившият национал.

Вижте повече във видеото!