Димитър Бербатов: Димитър Пенев беше като баща за всички нас

Димитър Бербатов окачестви Димитър Пенев като баща за всички млади момчета, на които той е дал едно време да се развият за големия футбол. Легендарният футболист отбеляза, че Стратега от Мировяне е бил обединител и суетата никога не му е била чужда.

“Докато идвахме с Мартин Петров насам, си спомнихме за историите, които имахме с него, за позитивните неща, през които минахме и за шанса, който даде на всички нас, за да могат да стартират нашите кариери. Поклон пред всичко това, което направи. Разбира се, съболезнования на неговите близки. Имаме възможността да изкажем нашия респект. Тъжен ден, сърцата на всички ни плачат. Не мисля, че имаше човек, който може да каже лошо за старшията, независимо в кой отбор играе. Той беше като обединител и под някаква форма винаги остана верен на себе си. Суетата му беше чужда, това го държеше здраво на земята. Той беше като баща на всички нас, млади момчета, които едно време тръгвахме да катерим нашите си върхове. Беше като втори баща за всички нас“, отбеляза бившият нападател.

Бербатов си спомни за момента, в който се е запознал с Треньор №1 на 20-и век.

„Първият момент, в който се запознахме, аз бях на 18 години. Тогава ме бяха дръпнали от юношите, отидох горе в базата на Панчарево. Разбира се, спомените от 1994 тогава бяха толкова силни, че в същия момент виждах как Господ идва към мен. Това винаги ще остане в съзнанието ми. Впоследствие вече и връзката, която развихме, и шанса, който ми даде, за да покажа какво мога. Днес е тъжен ден за всички нас и се надявам колкото може повече хора да присъстваме, защото това беше човекът, който заслужава уважението, което приживе бе заслужил с постиженията си като футболист, треньор и човек“, допълни той.

„Суетата му беше чужда. В свят, в който всички сме подвластни под някаква форма на нея и това води до различни поведение. При него това липсваше и въпреки че успехите, които постигна и начинът, по който всички го виждахме, той си беше нашият баща. Самият урок чрез неговото поведение беше, че трябва да се отнасяме добре към всички“, заяви Бербатов.

