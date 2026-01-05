Еврото влиза предпазливо в българските села

В първите дни от приемането на еврото у нас проверяваме как се разплащат хората в малките населени места. Отиваме в селата Хотница и Русаля, край Велико Търново, където и търговци, и клиенти все още разчитат основно на българския лев. Какви са притесненията и кога реално ще започне плащането в евро?

Първите дни на новата година и първите дни с новата валута. В малките населени места край Велико Търново преходът към еврото върви бавно и предпазливо. В магазините хората все още плащат основно в български левове, а притесненията, особено сред възрастните, остават.

В портфейлите левът все още е водещ, а еврото е по-скоро тема за разговор, отколкото реално средство за разплащане.

"Пазарувал съм, но не съм виждал нито в магазини, нито в заведения. Навсякъде аз предлагам левове, понеже нямам евро и също ми връщат левове. Това мога да кажа засега, нямам повече опит." "БНТ: Запасили ли сте се с евро ? - Не, не съм се запасила, като ми потрябва - ще си изтегля." "Още в лева си пазарувам. Няма на кого да вдигат цените търговците, просто няма кой да ги плати"

За чужденците, които живеят в България, като австралиеца Колин, приемането на еврото е естествен процес, в който България участва като равноправен член на Европейския съюз.

Колин, жител на Русаля: „Доколкото познавам местните хора, не бих казал, че са впечатлени от приемането на еврото. Българите са истински патриоти и левът и историята са нещо, от което те трудно биха се разграничили."

В село Хотница магазинът е мястото, където новата валута се усеща най-силно, но и най-стресиращо. Собственикът казва, че не е успял да се снабди с достатъчно евро и в първите дни работи основно с левове.

Тихомир Тодоров – собственик на магазин в село Хотница: "Стартирах притеснен, как ще процедирам с връщането в евро. Хората като идват да купуват продукти, казват: "Ами, сега как искате да ви върна? Викам – платете ми в лева, аз в момента нямам толкова много евро за обмяна като цяло. Стрес голям, голям стрес и ние сме притеснени.“

Тихомир очаква реалното разплащане в евро да започне с изплащането на пенсиите, когато възрастните хора ще получат новата валута в ръцете си.

Тихомир Тедоров – собственик на магазин: „Сега на 7 януари ще си взимат пенсиите в евро.Тогава ще се завърти колелото, защото повече стари хора ще имат вече евро в себе си.“

Различна е ситуацията в село Русаля. Там подготовката за еврото е започнала още през лятото със смяна на софтуера и заявяване на стартови пакети.

Тодор Колев - собственик на магазин в с. Русаля: „Първо закупих нов хардуер, тези двата монитора, които заснехте, за да бъде удобно на клиентите и да се убедените, че това, което плащат, което им се връща е вярно, да могат да го четат в момента на продажвата.След това софтуерът също го авторизирахме с последната версия. След това си записахме още през септември или октомври, когато започнаха записване за стартовите пакети за монети на евро. Така че, ние сме малък магазин, че и кой знае какви средства не ни трябват за стартиране на бизнеса. Два пакета там по 111 евро и 300 евро в банкноти са достатъчни.“

Една от най-големите трудности за търговците в първите дни с еврото се оказва не самото плащане, а рестото. Често хората купуват дребни стоки с банкноти с голям номинал, не заради нужда, а за да получат ресто в евро.

Така малките магазини бързо остават без налични евро банкноти и монети.

Тодор Колев - собственик на магазин в с. Русаля: „В самия старт на еврото през 2026 г., както се оказа, повечето се пазаруваше в лева, когато бяха в банкноти левовете, а купуваха малки стоки. Примерно идва със 100 лв., а си купува един хляб, просто защото той ще ни обере всички банкноти в евро."

Този проблем търговците очакват да отшуми в следващите няколко дни, когато еврото реално влезе в портфейлите на хората.