БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христо Стоичков: Научи ме на много неща, благодарен съм за това, което той направи за мен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Български футбол
Запази
христо стоичков научи неща благодарен съм направи мен
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Христо Стоичков изпрати своя учител Димитър Пенев в последния му земен път. Той беше сред опечалените дошли да си вземат сбогом с най-успешния български треньор на поклонението на Националния стадион "Васил Левски".

"Ще остане с това, че изведи отбора до четвърто място на светотното. Направи много футболисти, както той, както Петър Жеков, но и преди него, като треньори, които сме имали. Но това остана това, което е - Стратега", заяви Стоичков.

Запитан има ли вече такива хора, като него, той заяви:

"Нека да говорим за него. Другите не ме интересуват. Важно е какво беше за нас, какво ще остане след него. Защото показа много път на много млади треньори, на много млади футболисти, какво е да се трудиш, какво е да играеш всеки ден за победа. Независимо дали сме били в националния отбор, дали сме били в ЦСКА. Той беше такъв. Искаше да бъдеме с неговия характер, да усвояваме всичко това, което е за най-доброто."

Стоичков смята, че след него остава добротата и уважението.

"Аз мисля, че за един треньор, и това, което аз научих след това, когато имах времето да бъда треньор, че винаги трябва да уважаваш, винаги трябва да обичаш, винаги трябва да помагаш, винаги трябва да си съпричастен с това, което преживява един футболист. Мисля, че това беше най-голямото му качество като човек, да бъде рамо до рамо, да помага, да казва това, което той го мисли, а той усещаше много", добави той.

Стоичков каза, че има много спомени с легендарния треньор.

"Това, че никога не ни остави. В най-трудните моменти, винаги е работил с нас, винаги се е трудил за нас. Той беше последният, който се тръгваше от съблекалнята. Много неща могат да се кажат за него. Да те приемат в една такава съблекалня не е лесно. Но съм благодарен за това, което е направил", завърши легендата на българския футбол.

Вижте цялото интервю във видеото!

Свързани статии:

Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Най-усрещният български футболен треньорт си отиде от този свят на...
Чете се за: 04:32 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
България се прощава с Димитър Пенев
Поклонението на Националния стадион "Васил Левски" започва в 10:00...
Чете се за: 02:12 мин.
#Димитър Пенев поклонение #Димитър Пенев #христо стоичков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Футбол

Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем
Чете се за: 02:37 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Иван Стоянов: Първото място е постижима цел Иван Стоянов: Първото място е постижима цел
Чете се за: 00:47 мин.
Наталия Киселова: Димитър Пенев показа, че може да обединява Наталия Киселова: Димитър Пенев показа, че може да обединява
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ