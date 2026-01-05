Христо Стоичков: Научи ме на много неща, благодарен съм за това, което той направи за мен

Христо Стоичков изпрати своя учител Димитър Пенев в последния му земен път. Той беше сред опечалените дошли да си вземат сбогом с най-успешния български треньор на поклонението на Националния стадион "Васил Левски".

"Ще остане с това, че изведи отбора до четвърто място на светотното. Направи много футболисти, както той, както Петър Жеков, но и преди него, като треньори, които сме имали. Но това остана това, което е - Стратега", заяви Стоичков.

Запитан има ли вече такива хора, като него, той заяви:

"Нека да говорим за него. Другите не ме интересуват. Важно е какво беше за нас, какво ще остане след него. Защото показа много път на много млади треньори, на много млади футболисти, какво е да се трудиш, какво е да играеш всеки ден за победа. Независимо дали сме били в националния отбор, дали сме били в ЦСКА. Той беше такъв. Искаше да бъдеме с неговия характер, да усвояваме всичко това, което е за най-доброто."

Стоичков смята, че след него остава добротата и уважението.

"Аз мисля, че за един треньор, и това, което аз научих след това, когато имах времето да бъда треньор, че винаги трябва да уважаваш, винаги трябва да обичаш, винаги трябва да помагаш, винаги трябва да си съпричастен с това, което преживява един футболист. Мисля, че това беше най-голямото му качество като човек, да бъде рамо до рамо, да помага, да казва това, което той го мисли, а той усещаше много", добави той.

Стоичков каза, че има много спомени с легендарния треньор.

"Това, че никога не ни остави. В най-трудните моменти, винаги е работил с нас, винаги се е трудил за нас. Той беше последният, който се тръгваше от съблекалнята. Много неща могат да се кажат за него. Да те приемат в една такава съблекалня не е лесно. Но съм благодарен за това, което е направил", завърши легендата на българския футбол.

