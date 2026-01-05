България се прощава с Димитър Пенев

България се прощава с легендарния футболен треньор Димитър Пенев.

Поклонението на Националния стадион "Васил Левски" започва в 10:00 часа.

Церемонията е открита за всички желаещи да си вземат последно сбогом с ненадминатия ни треньор и футболист.

"Самото поклонение ще се състои на пистата пред Сектор А, като влизането на гражданите ще се осъществява през Вход 26, а изходът – през Вход 1 на стадиона. Централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове със Стратега", информираха от ПФК ЦСКА.

При неблагоприятни метеорологични условия траурната церемония ще се състои в централното предверие на Сектор А.

По време на футболната си кариера играе като централен защитник за Локомотив (София) и ЦСКА. Осемкратен шампион на България и петкратен носител на националната купа. Участва в три световни първенства (1966, 1970, 1974).

Известен с прозвището Стратега от Мировяне, като треньор остава завинаги в историята, извеждайки националния ни тим до най-големия успех - паметното четвърто място в САЩ и спечелените бронзови медали. Под негово ръководство отборът се класира и за първото си европейското първенство през 1996 г.

В знак на преклонение, от ЦСКА обявиха, че бъдещата академия на "червените" ще носи името на Димитър Пенев.