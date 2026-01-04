БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бъдещата академия на ЦСКА ще носи името на покойния Димитър Пенев

Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
стотици отдават почит легендарния димитър пенев стадион българска армия галерия
Снимка: startphoto.bg
ЦСКА официално обяви, че бъдещата академия на "червените" ще носи името на покойния Димитър Пенев.

Легендарният бивш футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор почина в събота на 80-годишна възраст.

Пълен текст на публикацията:

"Армейци,
Има личности, които оставят незаличима следа в живота ни. Димитър Пенев бе такъв – символ на армейския дух, манталитет на победител и на непреходните ценности, които ЦСКА отстоява вече близо 8 десетилетия.
В знак на преклонение пред неговия принос към институцията ЦСКА, клубът взе официално решение бъдещата детско-юношеска Академия на клуба да носи името „Димитър Пенев“.
Причината е ясна – става дума за човека, който в най-пълна степен символизира умението, волята и вярата в откриването и шлифоването на футболния талант. Без преувеличение, именно той е фигурата, който даде път на най-великото поколение на българския футбол, в това число и на някои от най-легендарните футболисти на ЦСКА.
Решението ни е заредено със символ, но и обещание – точно на това място ще се раждат бъдещите ни шампиони. Академия ЦСКА е в процес на проектиране и изграждане, но много скоро ще стане реалност и ще даде шанс на нашите деца да реализират в най-пълна степен своите умения, талант и мечти.
Вярваме, че именно заветът на най-великия български футболен Стратег, ще е необходимата мотивация за бъдещите ни поколения да преследват върховете на българския и световния футбол.
Името Димитър Пенев завинаги ще остане международен стандарт за създаване на футболни таланти, но и за истински личности!".

