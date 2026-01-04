Стотици отдават почит на легендарния Димитър Пенев пред стадион "Българска армия" (ГАЛЕРИЯ)

Пред стадион "Българска армия" в София стотици се стекоха, за да отдадат почит на легендарния Димитър Пенев, който ни напусна във вчерашния ден на 80-годишна възраст.

От вчера не спира потокът от хора, които поставят цветя в специално изградения кът в памет на най-успешния футболен треньор на България.

Поклонението пред Димитър Пенев ще се състои утре, 5 януари от 10:00 ч. в Националния стадион.

