На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Стотици отдават почит на легендарния Димитър Пенев пред стадион "Българска армия" (ГАЛЕРИЯ)

Български футбол
Поклонението пред легендарния треньор е в понеделник, 5 януари от 10:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Снимка: startphoto.bg
Пред стадион "Българска армия" в София стотици се стекоха, за да отдадат почит на легендарния Димитър Пенев, който ни напусна във вчерашния ден на 80-годишна възраст.

От вчера не спира потокът от хора, които поставят цветя в специално изградения кът в памет на най-успешния футболен треньор на България.

Поклонението пред Димитър Пенев ще се състои утре, 5 януари от 10:00 ч. в Националния стадион.

Вижте още в прякото включване на Росен Станчев!

Снимки: Startphoto.bg

Свързани статии:

ЦСКА променя програмата си заради поклонението на Димитър Пенев
ЦСКА променя програмата си заради поклонението на Димитър Пенев
"Червените" преместиха тренировката си от 5-ти януари на 6-ти януари.
Чете се за: 00:52 мин.
Почина великият Димитър Пенев
Почина великият Димитър Пенев
Пенев остава завинаги в историята, извеждайки националния ни отбор...
Чете се за: 02:32 мин.
