След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския транспорт в Благоевград

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Градският транспорт в Благоевград ще претърпи сериозни финансови загуби заради смяната на лева с евро. Въпреки това цената на билета ще бъде коригирана в полза на гражданите, за да се улесни процесът на плащане.

Служителите в транспорта изразяват притеснения относно практическите затруднения при връщането на ресто – когато пътниците заплащат в левове, а служителите трябва да връщат в евро. Работи се по решения, които да осигурят гладък преход и удобство за всички пътуващи.

Шест автобусни линии в Благоевград осигуряват транспорт за около 70 000 пътници в града и околните населени места. Цената на билетчето досега беше един лев и 20 стотинки.След превалутирането, тя трябва да бъде 61,3 евроцента.

Марио Богданов, собственик на фирмата превозвач: "По закон, ако дадеш левове, трябва да се върнат евро. Т.е. ние ще трябва да превърнем кондукторите и в чейнчаджии. Което мисля, че е малко недомислица."

Анита Шайкарова, кондуктор: "На нас сега в мозъка ни е, в паметта ни е това, че трябва да върнем 80 стотинки примерно, а после ще трябва 40. И ако това, което е в мозъка, нали. Автоматично ще връщаме повече, сигурно."

Таня Бисеркова, кондуктор: "Трябва да ни дадат таблица, нещо друго. Иначе как може така бързо. Това е народ, много…. То не може да минеш да таксуваш, камо ли да обръщаш еврото."

юПътниците също изпитват своите притеснения при сметките за връщане на ресто от лев в евро.

"Не мога сега да смятам колко."

"4 евро и 20 цента трябва да върнат, и 40 фактически."

6,27 за улеснение на гражданите и кондукторите, цената ще бъде преобразувана от 61,3 евроцента на 60 евроцента. Но това ще доведе до загуби за фирмата превозвач.

Марио Богданов, собственик на фирмата превозвач: "Сметнали сме го. Около 50 000 лева до края на договора. Което не е приятно за нас, но по-добре да ги загубим тези пари, но да е по-удобно за гражданите, защото наистина става голям проблем."

За още по-голямо удобство на гражданите, в автобусите ще бъдат монтирани устройства за плащане с карта. Превозвачът апелира през януари пътниците да използват точни пари или безконтактното плащане, тъй като така ще се избегнат грешки при сметките и по-бързо обслужване.

