Около 100 000 автомобила се очаква да се върнат в София след празничните дни

Около 100 000 автомобила се връщат в София след празничните дни, прекарани в Гърция или в зимните ни курорти. За да се осигури безпроблемното и по-бързото преминаване на автомобилите, движението се осъществява в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата.

На главен път Е-79 край Симитли обстановката продължава да е спокойна.

През целия ден екипи на "Пътна полиция" ще следят за шофиране, след употреба на алкохол и наркотици, както и за спазване на правилата за движение.

От Национално тол управление припомнят, че този месец изтича валидността на 311 000 винетки. Всеки шофьор може да провери срока на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата bgtoll и в мобилното приложение.

След приемане на еврото промяна в цената на винетките няма. Те могат да се заплащат и в евро, и в лева до края на януари. Най-предпочитани от шофьорите са годишните и седмичните.