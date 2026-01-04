Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър

Временно спират автобуси до Витоша заради ураганен вятър и неблагоприятни метеорологични условия. Това съобщават от Столичната община.

За да се гарантира безопасността на гражданите от Столичната община са решили временно да бъдат затворени за движение двата основни пътя към "Алеко" и "Златните мостове" и за автомобили. Ограничението е в сила днес до 15.00 часа. Решението е превантивна мярка.

От общината призовават туристите за изключително високо внимание, да не предприемат пътувания към Витоша и да се съобразяват стриктно с въведените ограничения и указанията на компетентните органи.

Поради силния вятър Столичната община призовава и гражданите в града да бъдат особено внимателни, да избягват преминаване и престой в близост до дървета и паркове, строителни обекти и скелета, сгради с нестабилни елементи, електропроводи и съоръжения.

С цел безопасното прибиране на туристите, които вече се намират в планината, следобед ще се изпълнят следните курсове на градския транспорт:

Линия 66 (от "Алеко"): 16.00 ч., 16.30 ч., 17.00 ч.

Линия 61 (от "Златните мостове"): 16.00 ч., 16.30 ч., 17.00 ч., 17.30 ч., 18.00 ч., 18.30 ч.

Линия 63 ще се движи без прекъсване през целия ден, но със скъсен маршрут и няма да обслужва участъка от "Бояна" до "Златните мостове".

По информация от хижарите на Витоша към момента няма голям брой туристи. Условията остават тежки – вятърът е ураганен и на пориви.

Обстановката се следи в реално време и се предприемат всички необходими действия за гарантиране на безопасността на хората, уверяват от Столичната община.