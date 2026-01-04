11 от жертвите на пожара в курорта Кран Монтана вече са идентифицирани

11 от жертвите на пожара в швейцарския курорт Кран Монтана вече са идентифицирани. Сред тях са 8 младежи на възраст между 16 и 24 години.

Критично остава състоянието на над 10 от ранените, самоличността на някои от тях все още се установява.

Срещу собствениците на бара вече се води разследване за причиняване на смърт по непредпазливост.