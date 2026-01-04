БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ТРАГЕДИЯТА В КРАН МОНТАНА

11 от жертвите на пожара в курорта Кран Монтана вече са идентифицирани

Джанан Дурал от Джанан Дурал
11 от жертвите на пожара в швейцарския курорт Кран Монтана вече са идентифицирани. Сред тях са 8 младежи на възраст между 16 и 24 години.

Критично остава състоянието на над 10 от ранените, самоличността на някои от тях все още се установява.

Срещу собствениците на бара вече се води разследване за причиняване на смърт по непредпазливост.

#Кран Монтана #инцидент в Швейцария #пожар в бар

