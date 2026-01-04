Президентът на Венецуела Николас Мадуро беше отведен в затвор в Ню Йорк.

От Белия дом разпространиха кадри, на които се вижда как служители на Агенцията за борба с наркотици ескортират окования в белезници венецуелски лидер. Той пък се чува да поздравява агентите с думите "Лека нощ и Честита Нова година.

След отвеждането му от Каракас, Мадуро за кратко беше отведен в залива Гуантанамо, бяха му повдигнати и нови обвинения - за конспирация за трафик на кокаин към САЩ.

Властите в Каракас настояват Николас Мадуро да бъде освободен, а опозицията е на мнение, че той е сключил сделка с Вашингтон и е знаел, че ще бъде отведен на американска територия.

На пресконференция във Флорида Доналд Тръмп съобщи, че е била подготвяна и втора фаза удари във Венецуела, но че такива не се налагат. САЩ временно ще управляват най-богатата на петролни залежи страна в света, уточни още американският президент.