Янкулов предлага критерии за номинации на ключови постове в правосъдието

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов ще покани юристи да изготвят критерии за номинации на ключови постове в правосъдието. Това става ясно от негова публикация във фейсбук.



Янкулов заявява, че прави това, защото според него професионалните правни среди и гражданският сектор трябва да играят по-активна роля в управлението на съдебната власт. Редно е всеки ясно да заяви своята аргументирана позиция, пише Янкулов.



Предложението му за определяне на изпълняващ функциите главен прокурор е включено като последна точка в дневния ред на заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 11 март.