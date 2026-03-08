БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Янкулов предлага критерии за номинации на ключови постове в правосъдието
Янкулов предлага критерии за номинации на ключови постове в правосъдието

У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов ще покани юристи да изготвят критерии за номинации на ключови постове в правосъдието. Това става ясно от негова публикация във фейсбук.

Янкулов заявява, че прави това, защото според него професионалните правни среди и гражданският сектор трябва да играят по-активна роля в управлението на съдебната власт. Редно е всеки ясно да заяви своята аргументирана позиция, пише Янкулов.

Предложението му за определяне на изпълняващ функциите главен прокурор е включено като последна точка в дневния ред на заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 11 март.

