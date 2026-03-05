Алберт Попов ще стартира в слалома в Кранска гора, проследете състезанието в неделя по БНТ 3

Най-добрите слаломисти от "белия керван" се завръщат към състезанията от Световната купа.

След епичните битки на Олимпийските игри в Италия, сега е ред на последните два старта, които ще определят носителя на Малкия кристален глобус в дисциплината.

В словенския курорт Кранска гора ще кара и Алберт Попов, който остана разочарован от участието си си на Игрите, но сега търси изкупление.

Гледайте тази неделя по БНТ 3 първия манш от 10:30 ч. и втория манш от 13:30 - на живо по БНТ 3!

.