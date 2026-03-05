Енергийният министър инспектира шести блок на АЕЦ „Козлудуй“

АЕЦ "Козлодуй" все още изпитва недостиг на средства за текущи разплащания. Това стана ясно от думите на изпълнителният директор на централата Иван Андреев. Причината - държавата изземва голяма част от парите на дружеството и те не му стигат, за да обслужва пълноценно производството си.

На инспекция днес в АЕЦ беше служебният енергиен министър Трайчо Трайков, който проследни пускането на шести блок след трети пореден ремонт.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „АЕЦ Козлодуй не е успяла в оказания срок да изплати поискания от държавата дивидент от миналата година в пълен размер.“



Иван Андреев,изп. директор на АЕЦ "Козлодуй":„Тъй като имахме сега плащания по доставка на гориво, но тези дни ще го изплатиме. Финансовото състояние е стабилно, но имаме проблем с цената, която ни е определена, всички разходи, които даваме на фонд сес над 120 лева. Реално трябва да се вдигне този таван, за да работим съвсем нормално.

Заради повреда на една й съща част в шести блок от декември досега, той е спиран три пъти. Използвани са алтернативни на руските части, но те не са се оказали сполучливи. Сега все пак се очаква блокът да успее да работи до следващия си планов годишен ремонт.



Иван Андреев, изп. директор на АЕЦ "Козлодуй": „На най-проблемния детайл е минимум 9100 часа, това ни е по сметките. Това означава, че ще работи до октомври по тези сметки, които сме направили.“

Енергийният министър обеща да предвижи по-бързо необходимите документи, за да бъдат поръчани и доставени оригинални руски части.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „Доставчиците от русия не са крайно надежни като отношение, като реакция и като качество, но аз смятам, че винаги трябва първият избор да е доставка на оригинално оборудване, всичко останало е по неволя.“

На въпрос дали обмисля смяна в ръководството на Българския енергиен холдинг, министърът отговори.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „Директорът на БЕХ днес се върна от отпуска, беше задържан и поради влошаването на обстановката, предстои ми много сериозен разговор с него.

Трайков коментира и очакваното поскъпване на горивата, както и защо държавата не упражнява пълен контрол на рафинерията в Бургас където е назначила особен управител.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „Държавата я управлява, но отговаря пред собственика. И това дали държавата я управлява с грижата на добър стопанин и с високо ниво на експертност ще бъде разликата дали държавата поема някакви рискове от претенции или не.“

Министърът също така увери, че няма опастност страната да остане без горива.