Ръководители на клубове и състезатели се събраха пред ММС на протест срещу БФВТ

Редица клубове и родни състезатели се събраха на протест срещу ръководството на Българската федерация по вдигане на тежести пред Министерството на младежта и спорта (ММС).

Пред сградата на министерството се събраха десетки протестиращи – ръководители на клубове, треньори и национални състезатели, сред които европейски шампиони. Недоволството им е насочено срещу управлението на президента на федерацията Стефан Ботев и срещу продължаващия съдебен спор, който блокира вписването на новоизбрания председател Асен Златев.

По думите на протестиращите ситуацията застрашава нормалната работа на федерацията и може да се отрази на участието на българските щангисти на европейското първенство през април в Батуми, Грузия.

На протеста присъстваха около стотина души, сред които националите Ангел Христов, Иван Димов, Васил Маринов, Христо Христов и Дейвид Фишеров. Олимпийският и световен шампион Карлос Насар не присъства лично, но изпрати видеопослание в подкрепа на каузата. Пред Министерството той бе представен от своя треньор Павел Христов и мениджъра си Николай Жейнов. Сред присъстващите бяха още генералният секретар на федерацията Марин Милашки, бившият световен шампион Златан Ванев, бившият президент на БФВТ Антон Коджабашев и Кристиана Колева.

Асен Златев, който бе избран за председател на федерацията на Общото събрание през декември, но все още не е вписан заради съдебни жалби, призова за бързо решаване на спора.

"Днешният протест е за нормализиране на работата на федерацията и тя да не фалира. В момента има безтегловност и безвластие и няма възможност за нормална работа. Моят апел към Стефан Ботев е да прояви разбиране към нашия спорт и да не пречи повече. Призовавам жалбата да бъде оттеглена, за да могат решенията на Общото събрание да бъдат вписани“, заяви Златев.

По думите му федерацията има задължения от около половин милион евро, но има план те да бъдат погасени при нормализиране на управлението. Той изрази надежда, че ще бъде възстановено и доверието на спонсорите.

Сред протестиращите беше и петкратният европейски шампион Ангел Русев.

"Пламен Братойчев, Стефан Ботев и хората около тях правят всичко възможно ние да не бъдем добре и да не се състезаваме. В момента могат да си оттеглят жалбата и всичко да върви по нормален път“, заяви Русев пред БНТ.

Националът Васил Маринов също се обърна към събралите се пред Министерството на младежта и спорта.

„Събрали сме се тук с ясна цел – съществуването на нашата федерация. Искаме прозрачност и условия, за да можем да продължим да развиваме този спорт“, каза той.

Мениджърът на Карлос Насар Николай Жейнов призова за оставки в ръководството на федерацията.

"Двама души блокират цялата федерация по вдигане на тежести. Има хора, които искат да инвестират и да развиват този спорт, но без прозрачност и честна игра това няма как да се случи“, заяви Жейнов.

Протестиращите издигнаха транспаранти с надпис „Оставка“ и настояха за бързо решение на кризата, за да може българските щанги да продължат нормалната си дейност.

Вижте репортаж от мястото на събитието във видеото.