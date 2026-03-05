НА ЖИВО: Премиерът след Съвета по сигурността: България не е застрашена

България не е застрашена от военните действия, тя не е страна в конфликта, не е страна в операциите. Това заяви след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров.

Съветът по сигурността към Министерския съвет обсъди доклада за средата за сигурност на Министерството на отбраната. Вчера служебният военен министър Атанас Запрянов събра военните, за да направят нова оценка на средата за сигурност и рисковете за България след като иранска ракета достигна Южна Турция. На заседанието бяха поканени представители на парламентарни сили.

Малко по-рано днес сутринта министърът на отбраната Атанас Запрянов в пряко включване с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов отбеляза, че пряка опасност за страната ни няма, но трябва да бъде обсъдена ситуацията с американските самолети, разположени на летище "Васил Левски" - София.