Тръмп публикува снимка със задържания венецуелски президент Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си медийна платформа Truth Social снимка на венецуелския президент Николас Мадуро с белезници на ръцете.

Според твърденията на Тръмп, Мадуро се намира на борда на американския самолетоносач Iwo Jima.

Източници на CNN посочиха, че Николас Мадуро, заловен от Съединените щати и изведен от Венецуела по-рано в събота, се очаква да направи "кратка спирка" в американската военна база в залива Гуантанамо, преди да бъде транспортиран до Ню Йорк.

Властите заявиха, че спирането в Гуантанамо в съоръжението, наричано още "Гитмо", ще ускори процеса на трансфер, позволявайки му да бъде транспортиран директно до Ню Йорк, вместо първо да бъде представен пред друг съд.

Съединените щати ще управляват Венецуела до транзита на властта в страната. Това заяви на брифинг американският президент Доналд Тръмп след военната операция, при която беше пленен венецуелският лидер Николас Мадуро.

Тръмп заяви, че всички венецуелски военни сили са били "безсилни" по време на изненадваща операция на САЩ, довела до залавянето на президента Николас Мадуро:

"Това беше една от най-големите демонстрации на американската военна мощ. Всички венецуелски военни сили бяха обезсилени, като ние ще изправим Мадуро пред правосъдието".

Той подчерта, че военните действия на страната му във Венецуела трябва да послужат като "предупреждение" за всички страни, които "заплашват американския суверенитет" и "застрашават" американските животи.

Тръмп добави, че венецуелските военни също трябва да бъдат внимателни и да разберат, че могат да се изправят пред подобна съдба като пленения президент Николас Мадуро, ако продължат да се съпротивляват на САЩ.