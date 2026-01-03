Как се стигна до ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела?

Напрежението между Вашингтон и Каракас започна още в началото на миналата година. Какво стои в основата му и как се разви ситуацията през последните месеци?

Досега са известни 35 американски удара срещу предполагаеми венецуелски трафикантски кораби от началото на миналия септември. Убити са най-малко 115 души. Съединените щати изпратиха флотилия от бойни кораби в южноамерикански води - най-голямото струпване на военна сила от десетилетия. Белият дом заяви, че е във "въоръжен конфликт" с наркокартелите с цел да спре притока на наркотици в Съединените щати.

20 ЯНУАРИ - УКАЗ НА ТРЪМП

На 20 януари 2025 г. Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, която отвори пътя за обявяването на престъпни организации и наркокартели за "чуждестранни терористични организации". Те включиха Трен де Арагуа, венецуелска улична банда, за която се твърдеше, че работи с Николас Мадуро.

2 СЕПТЕМВРИ – ПЪРВИ АМЕРИКАНСКИ УДАР

На 2 септември миналата година, след разполагането на американски сили в Карибско море, Вашингтон извърши първия си удар срещу наркокораб според Тръмп, отплаващ от Венецуела. Последваха най-малко 20 подобни удара. Американски сенатори и правозащитници оспорват легитимността им.

16 НОЕМВРИ – САМОЛЕТОНАСАЧЪТ "ДЖЕРАЛД ФОРД"

Важен момент в демонстрацията на сила е навлизането на американския самолетоносач "Джералд Форд" във водите на Латинска Америка. Самолетоносачът е най-големият в света и пристигането му беше определено от наблюдателите като като драматична ескалация на военното напрежение между Съединените щати и Венецуела.

10 ДЕКЕМВРИ - КОНФИСКУВАН ПЕТРОЛЕН ТАНКЕР

На 10 декември американската страна конфискува санкциониран венецуелски петролен танкер след като той напуска Венецуела. Тръмп твърди, че Мадуро използва нефта, за да финансира трафика на наркотици. Каракас определи хода като "международно пиратство".

30 ДЕКЕМВРИ – УДАР ПО СУША

На 30 декември ЦРУ извършва атаката с дрон по докове, за които се смята , че се използват от венецуелските наркокартели. Това е първата директна операция на венецуелска територия от началото на ударите през септември.

Пътят на президента на Венецуела Николас Мадуро

Венецуелският президент Николас Мадуро посрещна китайски специален пратеник в двореца "Мирафлорес" в петък. Това е последната му публична изява, преди да бъде заловен от американските сили.

Кадри на венецуелската правителствена телевизия, показват как Мадуро получава декоративна ваза и връчва на китайския дипломат картина в замяна. Западните демокрации вече не представляват интересите на своите граждани. Те работят изключително в интерес на "малцинствата, милиардерите и големите корпорации". Това е философията на президента на Венецуела, избран през април 2013 г.

снимки: БТА

Поема поста след смъртта на Уго Чавес, популистки ляв президент и негов ментор. 63-годишният Мадуро обаче не достига неговата популярност. Отговаря с репресии на недоволството от хиперинфлацията и корупцията във Венецуела. Потушава брутално протести. Обвинен е в манипулиране на изборите през 2018 и 2024 г.

Определя Съединените щати като империалистическа сила. Американските правителства отдавна обвиняват Каракас, че не сътрудничи в борбата срещу наркотиците. Доналд Тръмп стигна най-далеч.

По темата работиха: Ива Стойкова и Емилия Запартова