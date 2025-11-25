САЩ засилват натиска над Венецуела

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп засили натиска върху президента на Венецуела Николас Мадуро, като официално обяви свързания с него "Картел де лос Солес" за чуждестранна терористична организация.

Вашингтон твърди, че организацията се ръководи именно от Мадуро. Решението е най-новата мярка в кампанията на администрацията на Тръмп за борба с наркотрафика, която включва засилено американско военно присъствие в Карибско море и удари по плавателни съдове, за които се предполага, че участват в наркотрафик.

Досега при подобни удари загинаха над 80 души. Според говорителката на Белия дом Карълайн Левит ударите ще продължат. Тръмп обмисля дали да предприеме военни действия срещу Венецуела, докато според изданието Аксиос върви подготовка за директен разговор с Мадуро.