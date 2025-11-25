БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

САЩ засилват натиска над Венецуела

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази

Вашингтон обяви Николас Мадуро за терорист

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп засили натиска върху президента на Венецуела Николас Мадуро, като официално обяви свързания с него "Картел де лос Солес" за чуждестранна терористична организация.

Вашингтон твърди, че организацията се ръководи именно от Мадуро. Решението е най-новата мярка в кампанията на администрацията на Тръмп за борба с наркотрафика, която включва засилено американско военно присъствие в Карибско море и удари по плавателни съдове, за които се предполага, че участват в наркотрафик.

Досега при подобни удари загинаха над 80 души. Според говорителката на Белия дом Карълайн Левит ударите ще продължат. Тръмп обмисля дали да предприеме военни действия срещу Венецуела, докато според изданието Аксиос върви подготовка за директен разговор с Мадуро.

#САЩ #Николас Мадуро #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
2
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
3
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
4
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
5
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
6
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Латинска Америка

Жаир Болсонаро е в ареста: Бившият президент на Бразилия опита да свали гривната за наблюдение
Жаир Болсонаро е в ареста: Бившият президент на Бразилия опита да свали гривната за наблюдение
Венецуела отново е на прага на хиперинфлация Венецуела отново е на прага на хиперинфлация
Чете се за: 02:07 мин.
Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро
Чете се за: 00:50 мин.
Пожар пламна по време на климатичната конференция на ООН в Бразилия Пожар пламна по време на климатичната конференция на ООН в Бразилия
Чете се за: 00:37 мин.
Пожар избухна в сградата, където се провежда Конференцията по климата на ООН Пожар избухна в сградата, където се провежда Конференцията по климата на ООН
Чете се за: 00:35 мин.
Петима чуждестранни туристи загинаха по време на снежна буря в Чили Петима чуждестранни туристи загинаха по време на снежна буря в Чили
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна
Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Второ заседание по делото за пожара в Кочани Второ заседание по делото за пожара в Кочани
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ