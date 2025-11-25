БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Спортни предавания
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 25.11.2025 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 25.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:26, 25.11.2025
Второ заседание по делото за пожара в Кочани
06:17, 25.11.2025
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в...
06:09, 25.11.2025
Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по...
05:55, 25.11.2025
Мъглива утрин и затопляне през деня
22:53, 24.11.2025
България и Китай разширяват научното си партньорство с нови...
22:33, 24.11.2025
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
22:32, 24.11.2025
30-метров гигантски щолен привлича посетители на коледен базар в...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
2
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
3
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
4
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
5
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
6
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Реклама
Най-четени
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Дъжд и сняг в неделя
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 24.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 24.11.2025
Спортни новини 23.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 23.11.2025
Спортни новини 23.11.2025 г., 12:20 ч.
12:20, 23.11.2025
Спортни новини 22.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 22.11.2025
Спортни новини 22.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 22.11.2025
Реклама
Водещи новини
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
07:42, 25.11.2025
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна
06:09, 25.11.2025
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са мотивите за агресията?
07:15, 25.11.2025
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения
08:20, 25.11.2025
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
07:43, 25.11.2025
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в...
06:17, 25.11.2025
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Второ заседание по делото за пожара в Кочани
06:26, 25.11.2025
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван...
20:46, 24.11.2025
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ