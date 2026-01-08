София осъмна със сняг: Над 100 машини чистят, задръствания и закъснения на градския транспорт

Рязка промяна на времето – застудяване, силен вятър и снеговалежи през последните часове. София осъмна със сняг, на терен в столицата работят 109 сметопочистващи машини от рано тази сутрин. От ЦГМ предупредиха, че са възможни закъснения на обществения транспорт. Снегопочистващата техника предстои да влезе и малките квартални улици, съобщиха от Столичния инспекторат.

Снеговалежът започна през нощта между 03:00 и 04:00 часа в различните части на София. Първите обработки са извършени по трасетата на градския транспорт. Сутринта обаче, когато хората тръгнаха за работа, улиците все още не бяха проходими, образуваха се големи задръствания и тапи, стигна се дори и до напрежение. В социалните мрежи се разпространява клип, на който се вижда голямото задръстване и как шофьор, който първо се опитва да направи нарушение, а след това слиза и налита на бой. Някои от потребителите дори пишат, че е извадил бухалка.

Снегът тази сутрин затрудни придвижването с автомобили и причини огромни задръствания. Ето какво казаха някои от шофьорите, попаднали в трафика:

- Нормално е, няма проблеми. - Пътищата са проходимо и се движим нормално. - Днес сутринта беше огромно задръстване. Пътувах горе-долу около 2 часа от "Надежда" до "Младост" 1.

БНТ: Двойно значи?

- Сега е горе-долу по-добре, може да се движим по-бързичко от сутрешните часове.

На територията на Столичната община във връзка със снеговалежа на терен работят 109 снегопочистващи машини, а още близо 100 са в готовност да излязат при нужда.

Николай Неделков, директор на Столичен инспекторат: "Изчистиха се улиците с масов градски транспорт приоритетно. В момента в някои части на града се чистят и вътрешно-квартални улици, снеговалежът още не е престанал, затова част от масовия градски транспорт и в момента се почиства, почистват се спирки и велоалеи, като след приключване на снеговалежа ще бъдат пренасочени автомобилите да почистват и вътрешните улици. Имаше проблемни участъци от булеварди, както и по бул. "България", където снеговалежът започна много интензивно, но фирмата реагира по най-бързия начин и успяхме да наваксаме. Имаше временни прекъсвания на градския транспорт, но в момента са отстранени и единствено трамвай 6 не се движи по обичайния маршрут, заради обледяване на релсовия път."

Към 8:00 часа работата продължи по основни улици и булеварди в столицата. След спиране на снеговалежа ще бъде насочена техника и към улиците в кварталите, увериха от общината.

снимки: БТА

Заради усложнената зимна обстановка в София, от СДВР отправиха апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност.

Аварийните екипи на общината извършват обходи на терен и реагират на сигнали за паднали клони. На територията на Природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване и избутване на снежна маса на пътищата кв. "Драгалевци" - хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – местност "Златни мостове".

