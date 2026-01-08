БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате по спешност, оставете автомобилите си!

Допълнителни екипи на "Пътна полиция" са на терен за оказване на помощ на закъсали коли

сдвр призив софиянци налага шофирате спешност оставете автомобилите
Снимка: БГНЕС

Заради усложнената зимна обстановка в София, "Пътна полиция" - СДВР отправя апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност, съобщиха от СДВР.

И в момента голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Допълнителни екипи на "Пътна полиция" и придадени сили от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС. Обезпечено е и извеждането на изгорелия снегорин тази сутрин в района на с. Волуяк.

#СДВР #силен снеговалеж #"Пътна полиция" #снегопочистване #лошо време

