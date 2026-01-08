СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате по спешност, оставете автомобилите си!

Заради усложнената зимна обстановка в София, "Пътна полиция" - СДВР отправя апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност, съобщиха от СДВР.

И в момента голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Допълнителни екипи на "Пътна полиция" и придадени сили от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС. Обезпечено е и извеждането на изгорелия снегорин тази сутрин в района на с. Волуяк.