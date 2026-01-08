БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:00 мин.
Чете се за: 01:50 мин.

109 снегорина извършват втора обработка със смеси срещу заледяване в София

Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Още близо 100 машини са в готовност да излязат на терен при нужда

Снимка: БГНЕС
Втора обработка със смеси срещу заледяване е възложена към 8:30 ч. на територията на Столична община, във връзка със снеговалежа. На терен са 109 снегопочистващи машини, а още близо 100 са в готовност да излязат при нужда. Това съобщи директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков, цитиран от пресцентъра на общината.

Снеговалежът започна през нощта между 03:00 и 04:00 часа в различните части на Столичната община. Първите обработки са извършени по трасетата на градския транспорт. Към 8:00 часа работата продължи по основни улици и булеварди, както и някои вътрешно-квартални улици. Почистват се и спирките на градския транспорт и велоалеи, съобщи също Неделков.

След спиране на снеговалежа ще бъде насочена техника и към вътрешно-квартални улици.

Към момента градският транспорт се движи при зимни условия. Възстановени са маршрутите на тролейбусни линии 1 и 5, автобусни линии 74,77,82, 86 и 101 и на трамвайна линия № 6.

Аварийните екипи на общината извършват обходи на терен и реагират на сигнали за паднали клони.

На територията на Природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване и избутване на снежна маса на пътищата кв. "Драгалевци" - хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – местност "Златни мостове".

