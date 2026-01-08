БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП "Илинден - Ексохи"

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
У нас
По обед предстои спиране на преминаването и през ГКПП "Кулата - Промахон"

Гръцките фермери започнаха своята 48-стачка. Пътищата, както вътре в страната, така и част от граничните пунктове вече са затворени. Спряно е движението на граничния пункт "Илинден - Ексохи", засега само за тежкотоварни превозни средства. За сутринта беше обявена и блокадата на пунктове "Капитан Петко войвода - Орменион". По обед предстои спиране на преминаването и през ГКПП "Кулата - Промахон.

От националния стачен комитет на гръцките фермери обявиха по-рано, че движението на много места ще бъде спряно за всички превозни средства. Затова българските власти призовават пътуващите към Гърция, при възможност да не пътуват, а при неотложна нужда, предварително да се информират.

Причините за недоволството са натрупани от месеци. Гръцките фермери настояват за по-високи и навременно изплащани субсидии, компенсации за високите разходи за горива и торове, както и за промени в аграрната политика. Част от исканията им са насочени и срещу международни търговски споразумения, които според тях поставят местното производство в неравностойно положение спрямо вносни стоки.

Блокадите вече предизвикаха реакция и от българска страна. Министерството на външните работи изрази официална загриженост заради нарушаването на свободното движение на хора и стоки и предупреди за сериозни икономически щети за транспортния сектор и бизнеса.

Вижте прякото включване на Миглена Медарова от ГКПП "Кулата - Промахон"

#протест на гръцки фермери #българо-гръцката граница #ГКПП "Кулата-Промахон" #ГКПП "Илинден - Екзохи" #протести на гръцки фермери

