МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради протестите на фермерите

Снимка: Архив
Министерството на външните работи (МВнР) на Република България изпрати официална дипломатическа нота до Република Гърция във връзка със затварянето на ключови пътни артерии и гранични пунктове по време на протестните действия на гръцките фермери, съобщиха от ведомството.

В нотата се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения за български транспортни компании, износители и граждани, както и до нарушаване на свободното движение на хора и стоки, гарантирано от правото на Европейския съюз.

Българската страна изразява очакване въпросът да бъде разгледан конструктивно и в духа на добросъседство, както и да бъдат предприети конкретни мерки за недопускане на подобни ситуации в бъдеще.

