БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Процесът срещу Екрем Имамоглу в Истанбул - бившият кмет е обвинен в ръководството на престъпна мрежа

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Балкани
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Истанбул започва съдебният процес на отстранения кмет на мегаполиса Екрем Имамоглу. Обвиненията срещу политиката са 142. Прокуратурата твърди, че Имамоглу е ръководил компютърна престъпна мрежа, върху която упражнявал влияние „като октопод“. Опозицията в Турция определя процеса като опит да се осигурят шансовете на Имамоглу да се изправи срещу президента Реджеп Ердоган на президентските избори след 2 години.

Процесът срещу най-важната опозиционна фигура в Турция започна с изслушвания в затворническия комплекс Мармара в предградието на Истанбул. Камери в залата не бяха допуснати. В района се събраха стотици хора - юристи, политици, поддръжници на Имамоглу. Неговата Народнорепубликанска партия изгради копие на затворническата килия на политика.

54-годишният Имамоглу беше арестуван на 19 март миналата година. Той беше изпратен в затвора в деня, в който беше издигнат за кандидат за президент от основната опозиционна Народнорепубликанска партия.

Обвиненията срещу него чрез корупция, злоупотреба с обществени средства и шпионаж. По делото са обвинени общо 408 души. Прокуратурата иска до 2352 години затвор за Имамоглу.

Йозгюр Йозел, лидер на опозиционната Народнорепубликанска партия: „Изправени сме пред съдебен състав, на който никой не би повярвал, състав, който дори не може да се преструва, че осигурява справедливост, ако действително да я раздава.“

Според турската преса показанията на подсъдимите и на свидетелите ще продължат до април, след което се очаква съдът да отложи заседанието до края на май.

Задържането на Имамоглу миналата година предизвика масови протести в Турция. Дори да бъде оправдан по обвиненията за корупция, преди него стои още по-сериозна правна пречка - дело, което оспорва валидността на университетската му диплома, която е конституционно необходима за кандидатите за президент.

#арест Имамоглу #Турция

Последвайте ни

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
4
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
6
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...

Още от: По света

Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Иран е готов да сформира двустранен екип, който да разследва "обвиненията" за ирански ракетни атаки срещу Турция Иран е готов да сформира двустранен екип, който да разследва "обвиненията" за ирански ракетни атаки срещу Турция
Чете се за: 00:45 мин.
ООН предупреди за екологични последици от войната в Близкия изток ООН предупреди за екологични последици от войната в Близкия изток
Чете се за: 02:00 мин.
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
8233
Чете се за: 01:05 мин.
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.

Водещи новини

Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова:...
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в...
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ