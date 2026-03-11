Андрей Янкулов за казусът "Сарафов": Прокурорската колегия досега показва нежелание да се справи с този въпрос

Прокурорската колегия ще обсъжда предложението на служебния вицепремиер и правосъден министър за определяне на и.ф. главен прокурор. Точката влезе в дневния ред след като пленума на ВСС реши, че именно прокурорската колегия е компетентна да решава този въпрос. Точката е последна от дневния ред на заседанието. Андрей Янкулов присъства на него.

Темата идва след законодателни промени, с които мандатът на временно изпълняващите длъжността беше ограничен до максимум шест месеца.

Преди началото на заседанието служебният правосъден министър Андрей Янкулов заяви, че очаква колегията да отложи разглеждането на въпроса до произнасяне на Конституционния съд, който вече е сезиран за конституционността на законовите промени.

Той коментира, че досегашната практика показва нежелание темата да бъде решена.

Андрей Янкулов, служебен министър на правосъдието: "До момента като че ли това е поведението, което наблюдаваме от страна на прокуроската колегия - нежелание да се справят с този въпрос. И вследствие на това имаме почти 3 години г-н Сарафов - временно изпълняващ длъжността главен прокурор без никаква яснота кога ще приключи този временен мандат. Моето становище е, че трябва да има произнасяне по същество, за да бъде прекратена тази тежка криза на правовата държава, но какво ще се случи зависи от членовете на прокурорската колегия и на ВСС."

Янкулов заяви още, че ще следи внимателно дебата, за да прецени дали да предложи кандидатура за изпълняващ функциите главен прокурор.

Министърът коментира и случая с временно отстранения български европрокурор Теодора Георгиева. Той посочи, че може да поиска допълнителна информация от прокуратурата, за да прецени дали има достатъчно доказателства за обосновано предположение за участие в корупционно престъпление.

По думите му обаче има вероятност прокуратурата да предостави само част от информацията по случая – тази, която подкрепя нейната теза.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.