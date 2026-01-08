Силна гръмотевична буря се разрази над Бургас тази сутрин (СНИМКИ и ВИДЕО)

Силна гръмотевична буря се разрази над Бургас рано тази сутрин, като за кратко време проливният дъжд наводни някои улици и булеварди в града. Интензивните валежи затрудниха движението в няколко ключови части на града.

В общината са подадени сигнали за наводнени участъци по ул. “Яким Якимов”, бул. “Янко Комитов”, както и надлеза “Владимир Павлов”, където автомобили преминават бавно, заради събралата се вода. Към момента няма информация за пострадали или нанесени щети от силния вятър.