Продължават засилените проверки на НАП и КЗП заради еврото

bnt avatar logo от БНТ
От днес проверки се извършват и в зимните курорти на страната

Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото. От днес проверки се извършват и в зимните курорти на страната.

Инспекциите са в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги. Инспекторите следят цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.

Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани.

#еврото в България #проверки на НАП #КЗП #зимни курорти

