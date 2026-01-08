БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бъдещето на Гренландия: Местните власти се включват в среща между САЩ и Дания за острова

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Властите в Гренландия ще се включат в насрочената за следващата седмица среща с представители на САЩ и Дания, където ще бъде обсъдено бъдещето на арктическия остров.

Разговорите, които бяха обявени от американския държавен секретар Марко Рубио, идват на фона на покачващото се напрежение около Гренландия, заради многократните заявки на Доналд Тръмп, че САЩ трябва да придобият острова.

От Белия дом уточниха, че активно се обсъжда покупка на Гренландия, но американският президент не изключи и употребата на военна сила. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че европейските принципи за сътрудничество и право важат и за Гренландия. Островът, който е под датски суверенитет, прикова интереса на Доналд Тръмп, тъй като по думите му "той е важен за американската национална сигурност".

#Доналд Тръмп #САЩ #Дания #Гренландия

