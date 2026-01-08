Възобновяват основния ремонт на "Дунав мост" при Русе

От днес се възобоновява основният ремонт на "Дунав мост" при Русе. Предвижда се около 8.00 часа строително-монтажните работи да се подновят в 320-метров участък в платното в посока България, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На 17 декември работата на съоръжението временно бе преустановена, за да може по моста без ограничения да преминават всички видове превозни средства при очаквания интензивен трафик покрай коледните и новогодишни празници, припомнят от АПИ.

Рехабилитацията на съоръжението ще продължи без спиране на трафика, като движението ще преминава двупосочно в основно ремонтирания участък в платното за Румъния. Дейностите, които ще се изпълняват на моста в платното за България през идните дни, са демонтаж на мостови отводнители и колекторна система, на мантинели, премахване на асфалтови пластове, изравнителен бетон и хидроизолация.

"Основният ремонт на Дунав мост ще продължи да се извършва без спиране на движението. На обекта ще се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес ще бъде организиран и извършван така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи", обясниха още от АПИ.

Началото на основния ремонт на българския участък на съоръжението беше поставено на 10 юли миналата година. Той е с дължина 1,057 километра.

